انت الان تتابع خبر يا فرحة انا مستنيها.. خبر سار لكل محبي ومتابعي الفنان تامر حسني والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/29 الساعة 09:00 صباحاً | (اماني)

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طرح الفنان تامر حسني فيديو أغنية جديدة حملت عنوان يا فرحة ، وهو من إخراجه

والأغنية من كلمات وألحان وتامر حسني، توزيع علي فتح الله والفيديو من إخراج تامر حسني61352149

كلمات الأغنية:

يا فرحة انا مستنيها يا فرحة انا مستنيها هقولها تاني واغنيها اة هقولها تاني واغنيها ويا مش مصدق يا ايه في الدنيا اجمل بقى من اللحظة دي

ويا مش مصدق يا ايه فالدنيا اجمل بقى من اللحظة دي

ويا ع الدنيا لما تضحك وتبقى راضية

يا ع الدنيا في ثانية مالتلي حياتي الفاضية

وحياتي عندك ياوقت لا ما تعديش

ويا عمري استنى شوية ما تجريش

انا عشت لحظة وما صدقت انا عيشتها طول كمان دي احلي لحظة بحبها

ويا مش مصدق يا ايه في الدنيا اجمل بقى من اللحظة دي

ويا ع الدنيا لما تضحك وتبقى راضية

يا ع الدنيا في ثانية مالتلي حياتي الفاضية

ويا مش مصدق يا ايه في الدنيا اجمل بقى من اللحظة دي61352149