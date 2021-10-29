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شاهد .. عارضة أزياء خليجية..بإطلالتها تصدم المتابعين وتظهر بطريقة جريئة بهذه المناسبة وتثير الجمهور!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/29 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت عارضة الملابس الداخلية السعودية باربي نجد أو المعروفة بمودل جيجي، صورة في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي صدمت فيها المتابعين.

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وظهرت باربي عارية مرتدية حذاء فقط وبوضعية مثيرة أمام المرآة وعلقت برمز العنكبوت والشبكة إحتفالا بالهالوين.

 

 

وتسببت الصورة بضجة وبلبلة على مواقع التواصل الإجتماعي وإنهالت تعليقات المتابعين عليها.83280073

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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