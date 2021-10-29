شاهد .. فضيحة تهدد حياتها المهنية..تسريب صورة صادمة لجسد هاندا أرتشيل .. اتفرج

انت الان تتابع خبر فضيحة تهدد حياتها المهنية..تسريب صورة صادمة لجسد هاندا أرتشيل .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/29 الساعة 09:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة مسربة للنجمة التركية هاندا ارتشيل قبل بضعة سنوات، ظهرت بها بإطلالة صادمة،

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حيث لم تكن بالنحافة والجسد المتناسق الذي هي عليه اليوم، وارتدت في الصورة شورت جينز قصير وتيشيرت أزرق، كشف عن بطنها المتدلي، ووزنها الزائد أصبح حديث المتابعين.

ويرى بعض المتابعين ان هاندا ارتشيل كانت ستفقد شهرتها الفنية، وستخسر الكثير من النجاح الذي تمتلكه اليوم لو بقيت بنفس الوزن والجسد غير المتناسق، حيث ان جمالها ورشاقتها هي التي أكسبتها هذه الشهرة الى جانب فنها، لهذا اضطرت ارتشيل الخضوع لريجيم غذائي لكي تخسر الوزن الزائد في وجهها وبطنها.

يذكر ان هاندا ارتشيل قد غابت لفترة عن الساحة الفنية، وركزت على ممارسة الرياضة بشكل يومي واتباع نظام غذائي تحت اشراف متخصصين،

ما جعلها تخسر أكثر من 15 كيلوغراماً، حتى أصبحت بهذا الشكل والجسم المتناسق، حسب ما تم تداوله في الصحافة التركية.

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