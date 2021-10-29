شاهد .. مبحبهاش..تعرف على سر كره نور الشريف لنادية الجندي ورفضه التمثيل معها حتى وفاته!

انت الان تتابع خبر مبحبهاش..تعرف على سر كره نور الشريف لنادية الجندي ورفضه التمثيل معها حتى وفاته! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/29 الساعة 08:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

لم يحب الراحل نور الشريف، نادية الجندي للحظة واحدة، قال ذلك واعترف به ضمنيا خلال محاضرات في فن التمثيل التي قدمها في دولة الكويت:

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“فوجئت إن عماد حمدي بيطاردني علشان أمثل في فيلم من إنتاجه مع ممثلة أنا مبحبهاش، فكنت بتهرب منه”.



كانت هذه الممثلة وقتها هي الفنانة نادية الجندي المتزوجة من عماد حمدي في هذا التوقيت.

ما السبب وراء الكراهية بين نادية الجندي ونور الشريف؟ ليس هناك سبب بالتحديد وراء كراهية نور الشريف المسبقة لنادية الجندي، خاصة أنه بعد ذلك خلال زواج نادية من المنتج محمد مختار، قد وافق على التعاون معها في فيلم “الباطنية”.



وبالعودة للزمن وبالذات لفيلم “الباطنية”، كانت إحدى الشخصيات الهامة داخل الفيلم هي شخصية “برعي” تاجر المخدرات ووقع اختيار مؤالف العمل على نور الشريف، وبالفعل عرض السيناريو عليه ووافق نور الشريف على الفور.

قال المؤلف مصطفى محرم: “كان طاير من الفرحة بدور برعي، وفي نفس اليوم بدأ يشتري ملابس الشخصية وكان بيستعد لها بشكل قوي”.



ولكن ما لم يكن يتوقعه “الشريف” هو استبعاده بشكل مفاجئ من أداء تلك الشخصية، وذهبت نادية الجندي للاتفاق مع الفنان الراحل محمود ياسين.



وبررت ذلك للمؤلف مصطفى محرم، أن نور الشريف لا يملك الملامح التي يقنع بها الجمهور أنه تاجر مخدرات، وقالت: “نور ملامحه زي الطفل، وبرعي المفروض تاجر مخدرات، كان لازم نستبدل نور الشريف بـ محمود ياسين عشان مصلحة العمل”.

بعد وفاة نور الشريف.. ماذا قالت نادية الجندي؟ خلال لقائها الأخير مع وائل الإبراشي على القناة “الأولى”، قائلة: “دور برعي كان محتاج شخصية قوية، ونور فنان قدير وعظيم ومحدش يقدر يختلف عليه اتنين، لكن وشه صغير وفيه براءة، ودي حاجة متزعلش بتحصلنا كلنا، وعلشان كده غيرنا نور بمحمود ياسين، مش لأنه أقل موهبة ولا حاجة، وفضلنا أصدقاء”.



وحضرت الفنانة نادية الجندي عزاء نور الشريف حين توفى في 2015، وقالت عنه إنه فنان عظيم، وكان صديقا لها.11470490