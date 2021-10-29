شاهد .. شاب يعتدي على فتاة في شارع عام في السعودية.. وتحرك عاجل للسلطات.. اتفرج

انت الان تتابع خبر شاب يعتدي على فتاة في شارع عام في السعودية.. وتحرك عاجل للسلطات.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو لشاب يعتدي على فتاة في شارع عام بمدينة تبوك.

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وظهر في المقطع المتداول شاب يعتدي بالضرب على فتاة في أحد المرافق العامة بمدينة تبوك وتمكن مجموعة من الشباب المتواجدين في المكان من إبعاده عنها.

ومن جانبه أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان أن الجهات المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية الشاب و القبض عليه.

وأضاف متحدث الشرطة في بيان نشرته وكالة "واس" أنه قد اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية بحق الشاب وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.

وأثار المقطع استياء وغضب واسع على مواقع التواصل من تصرف الشاب غير اللائق مع الفتاة في الشارع.

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