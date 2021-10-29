شاهد .. اخفت جثة ابنتها لمدة 5 سنوات.. داخل الحمام تفاصيل مروعة لجريمة هزت الكويت!

انت الان تتابع خبر اخفت جثة ابنتها لمدة 5 سنوات.. داخل الحمام تفاصيل مروعة لجريمة هزت الكويت! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/29 الساعة 11:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

ببلاغ صادم تقدم به الى الشرطة، أكد مواطن كويتي بأن اخته متوفيه منذ 5 سنوات داخل الشقة التي يقيمون بها، وأن والدته البالغة من العمر 50 عاما، متحفظة على الجثة، حيث لم يتم دفنها أو إبلاغ السلطات عنها، وفقا لصحيفة القبس.

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وتمكن رجال الأمن من الوصول على جثة الفتاة والتي كانت عبارة عن هيكل عظمي،وتم التحفظ عليها، ووضعها تحت الحراسة المشددة، وتم تسجيل القضية تحت مسمى شبهة جنائية.

هذا واستدعت النيابة العامة، الأم والأبن المبلغ وشقيقه للتحقيق معهم حول ملابسات القضية الغريبة، وبعد التحقيق معهم تم إخلاء سبيل الأبن المبلغ، وحجز الأم وابنها الآخر في المخفر لحين انتهاء التحريات حول الواقعة، وظهور تقرير الطب الشرعي حول سبب الوفاة.

وكشفت الأدلة الجنائية عن قيام الأم بإغلاق منافذ التكييف المركزي داخل الشقة بـ «نايلون» حتى لا تتسرب الرائحة الكريهة لباقي سكان البناية،بالاضافة الى تركيب وحدات تكييف داخل أرجاء الشقة منعاً لتسرب رائحة الجثة، ولتوفير نظاماً جيداً للتهوية.

كما تم الكشف ان الابنة المتوفية كانت تقيم في غرفة صغيرة وحمام،داخل الشقة، وتم إغلاقه بقواطع خشبية من الصعب فتحها، وتبين أن ذلك الجزء لم يتم فتحه منذ عدة سنوات، وممتلئ بالأتربة، ويعاني من الإهمال وعدم النظافة.

واكدت الأم خلال التحقيقات بأن ابنتها المتوفية كانت كثيرة الخروج من المنزل، مما دفعها لحجزها في مكان أشبه بالسجن الانفرادي، ومنعتها من الخروج إلى الشارع نهائياً، وعندما دخلت عليها ذات يوم وجدتها جثة هامدة داخل الحمام، وتكتمت طيلة هذه السنوات عن وفاة ابنتها من شدة خوفها من المساءلة القانونية.74905996