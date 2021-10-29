شاهد .. مذيع مصري شهير ..يضع كاميرات مراقبة سرية بمنزله.. فأكتشف فضيحة زوجته وكانت الصدمة ؟

انت الان تتابع خبر مذيع مصري شهير ..يضع كاميرات مراقبة سرية بمنزله.. فأكتشف فضيحة زوجته وكانت الصدمة ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/29 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

واقعة غريبة ومثيرة شهدتها منطقة النزهة في جمهورية مصر العربية، وهى اكتشاف مذيع لخيانة زوجته قدرا من خلال الكاميرات السرية التي ثبتها داخل غرفة النوم بغرض حل اللغز ، والكشف عن اللص الذي يستولى على أمواله التي يضعها بالدولاب

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بدأت الواقعة عندما اكتشف المذيع ” و.إ.س ” ، ( 34 عاما ) ، مذيع ، تعرضه للعديد من وقائع السرقة ، واختفاء الأموال التي يضعها بدولاب شقته ، ولا يعرف من السارق ، فقام بتركيب كاميرات مراقبة بغرفة النوم ، وقام بإخفائها في أماكن سرية ، من أجل الكشف عن اللص الذي يستولى على أمواله .

وكانت المفاجأة له عندما قام بمشاهدة التسجيلات التي سجلتها الكاميرات ، التي كان ينتظر أن يكتشف بها اللص الذي يقوم بسرقة أمواله باستمرار ، ولكن المفاجأة أنه قام باكتشاف خيانة زوجته له ، وكانت الكاميرات قامت بستجيل علاقة غير شرعية بين زوجته ، وبين أحد الأشخاص .



وعلى الفور أسرع الزوج عقب مشاهدة التسجيلات ، إلى قسم شرطة النزهة وقام بتحرير المحضر رقم 9688 ، ضد زوجته ” س.ع.ع ، وقام بتقدم الأسطوانة التي تحتوى على تسجيلات الكاميرا ، وبالعرض على النيابة أمرت بطلب ضبط وإحضار الزوجة للتحقيق معها ، وطلبت بإرفاق الأسطوانة بالأوراق.

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