شاهد .. نجمة طيور الجنة جنى مقداد في أول إطلالة لها بعد أن خسرت وزنها بطريقة مذهلة صدمت جمهورها - اتفرج الصورة

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/29 الساعة 11:30 صباحاً | (مايا)

بطريقة غير معهودة من قبل ويبدوا انها استخدمت رجيم قاس للغاية فقد ظهرت ​جنى مقداد​، نجمة ​طيور الجنة​ بأحدث صورة لها نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، بإطلالة صدمت المتابعين، فبدت وكأنها خسرت الكثير من وزنها، وعلقت على الصورة بسؤال: "مساء الخير .

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يشار إلى أن جنى إحتلت شاشات التلفزيونات في جميع البيوت، وردد أغانيها الكبار مثل الصغار، وهي تعد من أفضل المنشدين على قناة طيور الجنة، ونالت شهرة واسعة بفترة وجيزة.

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