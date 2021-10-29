شاهد .. هل تذكرون برعي في مسرحية اتفرج ماشفش حاجة ..شاهدوا كيف أصبح شكله بعد غدر السنين

انت الان تتابع خبر هل تذكرون برعي في مسرحية اتفرج ماشفش حاجة ..شاهدوا كيف أصبح شكله بعد غدر السنين والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/29 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي)

لا شك أن مسرحية الزعيم عادل إمام "اتفرج ماشفش حاجة" هي واحدة من علامات المسرح لدى عدد كبير من الجمهور بكافة تفاصيلها ومنها شخصية حاجب المحكمة "برعي".

66050942

الاسم الحقيقي لـ"برعي" هو محمد بدوي وقد عمل في الفن لسنوات طويلة سواءً في مصر أو في أمريكا حيث كان يعيش ليعود قبل سنوات قليلة ويستقر في مصر.

"برعي" في آخر إطلالاته بدى بشكل مختلف عن ظهوره في "اتفرج ماشفش حاجة" نعرض لكم صورته هنا شاهدوها:

66050942