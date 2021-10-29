انت الان تتابع خبر تعرف على السر الكبير والغريب وراء منديل أم كلثوم الذي كان يرافقها بكل اغانيها ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كوكب الشرق الفنانة الكبيرة أم كلثوم، كان لها طقوس تفعلها خلال حفلاتها، لم تسبقها إليها أحد من الفنانات، ومنها المنديل الذي كانت تمسكه في يدها، كما أنها استحدثت وضع الكرسي على المسرح لحين انتهاء الفرقة من مقدمات أغانيها.

طقوس أم كلثوم في حفلاتها لم تكن مجرد شكليات بل كان لها أسباب كشف عنها الإعلامي وجدي الحكيم ، الذي عرف بقربة من الفنانين الكبار في ذلك الوقت، قائلًا:«المنديل الذي كانت تمسكه أم كلثوم في يدها كان الكل يعتقد أنه من متطلبات الأناقة التي ابتدعتها، ولكنها كشفت المستور قائلة: «إنها تشعر بالقلق والخوف وببرودة في أطرافها وتستدفئ بالمنديل».63767627

وأضاف: «أن الكرسي الذي كانت تجلس عليه حتى انتهاء المقدمة الموسيقية كما ذكرت في أحاديثها كان لتجنب مشيها أمام الجمهور فهي لا تقوي علي ذلك فكان الستار ينفرج عنها فتحيي الجمهور وتجلس علي المقعد لكي تتأمل الوجوه وتألفها وتنسي كل ذلك عندما تندمج في الغناء وكانت تتفرغ تمامًا قبل أي حفلة بأسبوع لتكون بكامل لياقتها».63767627