شاهد .. زوجة مصطفى فهمي تفضحه علنا:وتكشف بأنها عرفت بطلاقها من مواقع التواصل!

انت الان تتابع خبر زوجة مصطفى فهمي تفضحه علنا:وتكشف بأنها عرفت بطلاقها من مواقع التواصل! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/29 الساعة 04:30 مساءً | (هبه الوهالي)

عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستقرام”، كشفت زوجة الفنان مصطفى فهمي، الإعلامية فاتن موسى، عن تفاصيل طلاقها غيابيا، ومعرفتها بالخبر عن طريق المحامية سناء لحظي، والسوشيال ميديا.

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وتفاجأت فاتن بالخبر ليلة أمس مثل كل الجمهور والساحة الإعلامية ، حيث اكدت بأنها سافرت إلى بلدها لبنان لحضور حفل خطبة شقيقتها، ورافقها شقيقها أنور الذي كان موجوداً معهما في بيتها في القاهرة، وكان مفترض أن يرافقهما زوجها الفنان

مصطفى فهمي بعد أن تمموا حجز تذاكر الطيران، إلا أنه اعتذر في اللحظة الأخيرة بعد أحداث الطيونة الأمنية في بيروت مؤخرا.

وأشارت الإعلامية فاتن موسى ان الطلاق تم دون الرجوع إليها أو إعلامها أو إخطارها أو الاتفاق معها على أي تفصيل يتعلق بالطلاق أو بحقوقها،كما لم يتم إعطائها مدة للحصول على أغراضها وحاجاتها وحقوقها ومستحقاتها.15267055