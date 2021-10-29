شاهد .. بكل وقاحة.. رولا يموت تضع مسدسآ في منطقة حساسة وكيف تجرأت ونشرت شيء كهذه؟

انت الان تتابع خبر بكل وقاحة.. رولا يموت تضع مسدسآ في منطقة حساسة وكيف تجرأت ونشرت شيء كهذه؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/29 الساعة 03:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت رولا يموت صورةً لجسدها، ظهرت بمظهر معيب جدًا.

تُعد الصورة أدناه من أجرأ الصور التي نشرتها على الإطلاق.

أظهرت الكثير من جسدها ووضعت مسدسًا جانب المنطقة الحساسة.

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لذا هُوجمت كثيرًا ونحن أيضًا لم نحبذ الصورة التي لا تعكس أبدًا حقيقة شخصيتها ولا المستوى التعليمي الذي تتمتع به.

لكنّها تصر دائمًا على عرض جسدها لتحقيق التفاعل، ربما لأنها الوسيلة الأضمن اليوم لحصد النجاح في الشرق العربي!



لا شك أنها ذكيّة لأن الأسلوب الذي اعتمدته ناجح للغاية في مجتمعات شرقية يعاني أفرادها من الكبت الجنسي.



معظم هؤلاء الأفراد يجلدون أي فنانة تتعرّى علنًا ويشاهدون كلّ صورها سرًا لأنهم جائعون جنسيًا وغير مكتفين أبدًا.23938461