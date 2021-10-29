شاهد .. أتذكرون خضير في مسلسل لن اعيش في جلباب أبي .. اتفرج صورة له وسط أولاده وبناته بعدما تقدم في السن وشكله تغير تماما

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/29 الساعة 04:30 مساءً | (مايا)

على امتداد الأيام القليلة الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان مؤمن حسن، الذي جسد شخصية "خضير" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".

60905129

وظهر مؤمن في أحدث صورة مع عائلته، وعلق الجمهور على مرور السنوات وكيف تغيرت ملامحه.

مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، إنتاج عام 1996، بطولة الراحل نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، حنان ترك، وفاء صادق، ناهد رشدي، ياسر جلال، رشوان توفيق، مصطفى متولي، ومن إخراج أحمد توفيق.

60905129