شاهد .. اتفرج..ياسمين صبري تتحدى الجميع وتتحالف مع إسرائيلي علناً..ومصيرها الفني بخطر!

انت الان تتابع خبر اتفرج..ياسمين صبري تتحدى الجميع وتتحالف مع إسرائيلي علناً..ومصيرها الفني بخطر! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/29 الساعة 05:30 مساءً | (هبه الوهالي)

صدمت الممثلة المصرية ياسمين صبري الجمهور بانتشار صورة وفيديو عن تعاونها مع خبير التجميل إسرائيلي شهير كان قد عمل مع العديد من النجمات.

20618463

صورة وفيديو ياسمين صبري مع خبير التجميل إسرائيلي نشرهما الأخير عبر صفحته الرسمية عبر إنستغرام الأمر الذي من الممكن أن ينهي مسيرتها الفنية.

هذا الخبير التجميل أصبح معروفاً أنه إسرائيلي لأنه منذ فترة ضجت وسائل التواصل حوله وتبين أنه ورّط أكثر من نجمة أخفى عنهنّ هويته الحقيقية أنه إسرائيلي.

لكن ياسمين تعاونت معه بعد كل هذه الضجة ورغم علمها أنه إسرائيلي الأمر الذي يضع مستقبلها الفني بخطر فهل تستدعى للتحقيق من قبل النقابة.

هذا الأمر يعيدنا بالذاكرة إلى أزمة محمد رمضان بعد أن التقط صوراً مع فنانين إسرائيليين في دبي وقال أنه لم يكن يعرف هويتهم

ومع ذلك تم إخضاعه للتحقيق وإيقافه عن التمثيل لفترة ثم تبين أنه لم يكن يعرفهم فهل يتم إيقاف ياسمين عن التمثيل وهي على بعد خطوة من المشاركة في رمضان 2022؟20618463