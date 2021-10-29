شاهد .. هند القحطاني تتجاوز الحدود بإطلالة صادمة وتتعرض لهجوم واسع بعد استفزازها للمتابعين!

انت الان تتابع خبر هند القحطاني تتجاوز الحدود بإطلالة صادمة وتتعرض لهجوم واسع بعد استفزازها للمتابعين! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/29 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي)

تسببت هند القحطاني باستفزاز متابعيها بمقطع فيديو جريء ظهرت فيه بصدر شبه عار، لتتعرض بعدها الفاشنيستا السعودية المثيرة للجدل لانتقادات واسعة وهجوم حاد من المتابعين.

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ونشرت هند القحطاني مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، تحدثت فيه عن عشقها للأجواء المشمسة إلا أن إطلالتها لفتت الأنظار بجراتها لتتعرض بعضها لسيل من التعليقات التي تنوعت ما بين تعليقات مهاجمة وأخرى ساخرة.

حيث أبرزت جزء كبير من صدرها، وهو ما استفز الجمهور وأثار غضبهم، وقالت هند القحطاني في مقطع الفيديو: “مساء الشمس الساطعة ما صدقنا تطلع، طلعت الشمس دافية شكلي هشغل المكيف، حتى كنت لابسة شتوي وغيرت، والجو انتقل من برودة لدفا بزيادة.. المهم انا أحب ها الجو الجميل وأموت عليه”.

بعدها تعرضت الفاشنيستا السعودية لانتقادات حادة، خاصة وأن هذا المقطع جاء بعد آخر ظهرت فيه هند القحطاني بحركات راقصة مثيرة للجدل بين متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت وهي تقوم برقصة غريبة، وتستعرض لبسها، فهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها هند بمثل هذه الحركات الغريبة لإستعراض ملابس جديدة.40157953