شاهد .. لن تصدق..امل بشوشة بإطلالة صادمة وجسدها حديث التواصل...اتفرج

انت الان تتابع خبر لن تصدق..امل بشوشة بإطلالة صادمة وجسدها حديث التواصل...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/29 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تصدرت الفنانة الجزائرية امل بشوشة حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلالتها الاخيرة من اخر جلسة تصوير قامت بها.

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في التفاصيل ، نشرت الفنانة أمل بشوشة عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورا جديدة من اخر جلسة تصوير قامت بها ، مرتدية طقمة باللون الاسود والفضي الذي اظهرها بإطلالة جذابة جدا وملفتة.

وظهرت امل بشوشة بمقطع فيديو جذاب ، بإطلالتها التي شبهها الجمهور بإطلالة النجم العالمي الراحل مايكل جاكسن.

من جهة أخرى ، تألقت الفنانة امل بشوشة مؤخرا بعملها درامي مشترك برفقة العديد من النجوم من مختلف الجنسيات منهم الفنانة السورية هبة نور والفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا بمسلسل " داون تاون "

الجدير بالذكر ان الفنانة الجزائرية أمل بشوشة ، مغنية، ممثلة ومقدمة برامج من مواليد عام 1982

انطلاقتها كانت من خلال مشاركتها في برنامج "ستار أكاديمي 5" الموسم الخامس وكانت تهدف من وراء انضمامها إلى صقل موهبتها، غنت مع العديد من النجوم كالراحل وديع الصافي، نجوى كرم، نوال الزغبي، الشاب خالد، هيفاء وهبي وغيرهم من نجوم الصف الأول. بعد تخرجها من ستار أكاديمي 5 دخلت في عالم التقديم التلفزيوني حيث قدمت عبر شاشة روتانا موسيقى برنامج "TOP20"

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