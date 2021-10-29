انت الان تتابع خبر تفاصيل الحالة الصحية للزعيم عادل إمام.. تثير الجدل! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - لم تتوقف وسائل الإعلام المصرية المهتمة بأخبار المشاهير حتى هذه اللحظة عن التساؤل الملح والجاد بخصوص سبب غياب الممثل المصري الأشهر الزعيم عادل إمام عن مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة والذي انتهت فعالياته منذ أيام قليلة .



لكن اللافت في التداولات الإعلامية خلال الأيام الماضية وحتى الآن هو غياب الإشاعات التي لا تتوقف من يوم لآخر عن الإشارة إلى وفاة الزعيم .23397459

ورغم ذلك أكدت الوسائل المصرية أن سبب غياب الفنان صاحبة الشعبية الأكبر هو مروره بوعكة صحية ليست بالخطرة لذاتها لكنها أثرت عليه وأقعدته مانعة إياه من الحضور بفعل تقدمه في السن وهذا منبع خطورتها .

تأكيدات الوسائل لم تكن جديدة إذ سبق للفنان المصري محمد إمام نجل الزعيم أن كشف حقيقة مرور والده بوعكة صحية ليست خطيرة لكنها أضرت به بفعل تقدمه في السن وحدث ذلك قبل أيام من المهرجان الذي لم يحضره الابن أيضاً .23397459