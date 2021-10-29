انت الان تتابع خبر إطلالة مدهشة للنجمة إليسا بأحدث صورة لها أسرت قلوب محبيها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أحدثت الفنانة اللبنانية إليسا ضجة واسعة بصورة جديدة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وخطفت إليسا أنظار الكثيرين بجمالها وإطلالتها الكلاسيكية إذ إرتدت بدلة باللون الزيتي وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة ناعمة ووضعت حول عنقها مجوهرات ناعمة باللون الفضي.98528413

ولاقت إطلالة إليسا إعجاب عدد كبير من المحبين والمتابعيهن.

وتحتفل إليسا هذا العام بعيد ميلادها بالمزيد من النجاحات في مسيرتها الفنية وتألقها في إنجازاتها.

وقد عايدها عدد كبير من النجوم والزملاء والمتابعين الذين تمنوا لها أطيب التمنيات وتحقيق المزيد من النجاحات طوال مسيرتها الفنية.

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