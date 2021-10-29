شاهد .. مودل روز بإطلالة خادشة تستعرض وشمها الجديد بخلع بنطالها .. والجمهور غاضب!

انت الان تتابع خبر مودل روز بإطلالة خادشة تستعرض وشمها الجديد بخلع بنطالها .. والجمهور غاضب! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/29 الساعة 08:30 مساءً | (هبه الوهالي)

وثقت مودل روز جلسة رسم وشم جديد على جسمها، أسفل بطنها، وإضطرات إلى خلع جزء من بنطالها ليظهر الوشم، وشاركت بمقطع فيديو استفز متابعيها لتتعرض بعدها لانتقادات حادة في التعليقات.

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وشم مودل روز

كشفت عارضة الأزياء والفاشينيستا السعودية “مودل روز” لمتابعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وضعها وشما جديدا على جسمها تضمن عبارة “ON Fire” أسفل بطنها، ليستفز الأمر الجمهور خاصة وأن الوشم جاء في منطقة دقيقة وظهرت ملابس مودل روز الداخلية في أثناء خضوعها لرسم الوشم.

فقد خلعت جزء من بنطالها ليظهر الوشم، وبدت الملابس الداخلية الذي ترتديها واضحة جدا، وهذا ما أثار حالة من الصدمة بين متابعيها، بسبب جرأتها ووقاحتها.

مودل روز تتعرض لانتقادات حادة

هاجم الجمهور عارضة الأزياء السعودية بسبب جرأتها المبالغ بها، وكتبوا في تعليقاتهم: “يعني شو هاد اقسم بالله انك ما بتستحي مش عشانك احترمي ابوكي بالتراب اللي عليه .. دقي وشم واحفري بس لا تورجينا ونشوف لباسك شو مبدأك انتي”، “العيب على الي غير الوصف الحقيقي لهل الاشكال الي فاشنيستا او

موديل مع ان الكل يعرف اللفظ المناسب لهم”، “صايره مقززه بشكل فظيع الله لايضلنا ولايبلانا مره متأثره بالأجانب بزياااااااده”، “حتى ملابسها الداخلية مطلعتها صورة ما تصورها ما تعرف الله”.

أعاد مقطع فيديو لها الحديث عن أزمتها مع زوجها، حيث تعاطف البعض معه: “هذي كيف زوجها صبر عليها ٨ سنين ؟؟ معقول ؟؟! وكيف كان راضي عن تصرفاتها وتعريها ؟؟ وش قاعد يصير في الدنيا ؟ طيب اهلها ! ليش ماعاد فيه غيره ولا حياء وقبلهم خوف من الله ؟!! ياربي لا تسخط علينا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا”.

كما عبر آخرون عن غضبهم: “هاي اخر حلقه بتتفصخ، اذا ابتليتم ف ستتروا. محد قالج لا تسوين بس استري على نفسج عالاقل شو استفذنا ك مشاهدين”، “بنحترم الحرية والمساحة الشخصية بالتأكيد، لكن هذا ما بحسه حرية الحرية هو إنك تعيش حياتك بلشكل اللي تبيه ما دمت ما راح تضر حدا، لكن بحس إن مودل روز قاصدة تستفز الجمهور بجرأتها”.

مواقف لمودل روز تثير الجدل

الجدير بالذكر، أن عارضة الأزياء السعودية المقيمة في اميركا مودل روز، كانت قد ظهرت في فيديو مؤخراً إتهمت فيه بأنها كانت تأثير الكحول، وتتصرف بطريقة لا واعية، خصوصاً أنها ظهرت فيه مع بنات يقمن بحركات غير مقبولة

كما وثقت مودل روز للمتابعين من خلال مقطع فيديو تفاصيل تعرضها لموقف محرج بسبب فستانها، إذ ظهرت وهي تجري مكالمة هاتفية مع موظف في الفندق حيث كانت تقيم، وتطلب منه القدوم إلى غرفتها من أجل إقفال سحاب فستانها لأنها لا تستطيع فعل ذلك وتأخرت على موعدها.

وقد كشف محمد الحمود طليق مودل روز، عن كل التفاصيل التي يعاني منها في قضيته ضدها، حيث اعتبر أنّ ما يمرّ به معقّد إلى أبعد الحدود، وإن الطرف الثاني لا تُؤمن بحكم القضاء، ورفضت في البداية الحكم وأثارت الجدل، ولكنَّها لم تنجح في ذلك،”لن تمر أفعالها بسهولة، ومهما حاولت تغيير مجرى القضية إلى واجهة أخرى فلن تنجح في هذا الأمر؛ لأن ذلك لن يُغيِّر الواقع المنظور”.88750796