شاهد .. أسرار لا تعرفها عن حورية حسن .. اتهمت زميلتها بمحاولة قتلها وحررت محضر ضد زوجها وطبق بامية كاد أن يقتلها ؟

انت الان تتابع خبر أسرار لا تعرفها عن حورية حسن .. اتهمت زميلتها بمحاولة قتلها وحررت محضر ضد زوجها وطبق بامية كاد أن يقتلها ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/29 الساعة 09:00 مساءً | (هبه الوهالي)

مرت قبل اشهر قليلة ذكري رحيل المطربة والفنانة حورية حسن الشهيرة بمطربة الأوبريت الأولي فقد رحلت يوم 8 يونيو عام 1994 وهي من مواليد طنطا وبدأت مشوارها الفني عام 1948، في الإذاعة، عندما حضرت من طنطا إلى القاهرة.

11020055



في حياة تلك الفنانة الكثير من القصص والحكايات لكننا نتوقف في ذكراها عند قصة اتهامها للفنانة فايزة أحمد بمحاولة التخلص منها وقتلهاعام 1961 وذلك بعد قيام فايزة أحمد بدعوتها للغداء عندها، ودخلت حورية المستشفى عقب تناولها طبق «بامية»،

ونفت فايزة هذا الحديث قائلة إن حورية ذهبت للثلاجة من شدة الجوع وتناولت طبق البامية الذي احتفظت به لوضعه للقطط.

مرت قبل اشهر قليلة ذكري رحيل المطربة والفنانة حورية حسن الشهيرة بمطربة الأوبريت الأولي فقد رحلت يوم 8 يونيو عام 1994 وهي من مواليد طنطا وبدأت مشوارها الفني عام 1948، في الإذاعة، عندما حضرت من طنطا إلى القاهرة.

الفنانة الراحلة حورية حسن وصفت بـ«مطربة الأوبريت الأولى»، وأشهر الأوبريتات «لبيرق النبوي»، و«شهرزاد»، و«يوم القيامة»، و"البروكة " وقد اكتشفها الفنان محمد الكحلاوي .

آخر أوبريت شاركت فيه هو «حمدان وبهانة» عام 1964 وقد أطلق عليها لقب «المطربة الطائرة»؛ لأنها كانت دائمة السفر إلى الدول العربية لإحياء الحفلات.



قدمت حورية في حياتها الفنية أكثر من 400 أغنيةى وقدمت 6 أفلام، أولها هو «الصبر جميل»، ثم فيلم «أحبك يا حسن»، و«بابا عريس»، و«عنتر ولبلب»، و«في صحتك»، وأخيرا فيلم " العلمين "

من أشهر أغانيها: «يا ناعمة يا غريبة»، و«عصافير الجنة»،

و«الحب له أسرار»، و«ياللي بتقرا الأثر»، و«شبكونا برمش عينهم»، و«لمهندس جاي»، و«مع السلامة»، و«أحبك يا بلدي»، و«أصل الغرام نظرة»، و«أنا وحبيبي»، و«آه من هواك»، و«آه يانا م العشق»، و«أهلا بالحب»، و«بشير الصباح»، و«تعالى شوف بختك»، و«جبت الهنا»، و«الخير والشمعتين"

تزوجت من زين العشماوي وانفصلت عنه بعد فترة، وأنجبت منه ابنتها «حنان». وحررت محضر ضد «العشماوي»، بعد هجومه عليها في منزلها ليلًا. 11020055