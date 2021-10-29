اتفرج – هاني شاكر داخل عربية مصفحة في حفلته بالعراق

شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر داخل عربية مصفحة في حفلته بالعراق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل الفنان هاني شاكر إلى الحفل الذي احياه في افتتاح “مهرجان بابل الدولي” الذي انطلقت فعالياته أمس الخميس بسيارة مصفّحة وسط حماية مشدّدة من الشرطة .

وقال هاني:” إن حفلة في العراق كان مكتمل العدد، حيث قدّم عدداً من أبرز أغانيه القديمة والجديدة وسط تفاعل جماهيري كبير، إذ هتف له الحضور بالقول: “بص شوف هاني بيعمل إيه”.

وردّ شاكر قائلاً: “وحشتوني جداً، بعتذر عن التأخير بسبب مشكلة في الصوت، وجودي معاكوا مفرحني جداً، سعيد بعودة مهرجان بابل من جديد لشعب عظيم زي الشعب العراقي”. وأضاف: “مش غريب على الشعب العراقي، حب الناس وحب الفن وحب الثقافة الجميلة” .

و قدم اغانيه لمدة ساعة ونصف من بينها: الحلم الجميل، أنتي لسه بتسألي، وغني للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ جانا الهوى جانا، وطلب من الحضور أن يغني لهم الأغاني المفضلة لهم من مكتبته .

يذكر أن هاني شاكر يستعد لإحياء حفلا غنائيا في مدينة أبوظبى بالإمارات، يوم الخميس الموافق 4 من شهر نوفمبر المقبل، يتبعه حفل بمهرجان الموسيقي العربية على خشبة مسرح النافورة،الخميس ١١ نوفمبر .