اتفرج – صورة لابنة حلا شيحة وتعرضها لكسر في اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن صورة لابنة حلا شيحة وتعرضها لكسر في اليد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة حلا شيحة صورة ابنتها خديجة ابنة و هي مصابة بكسر في يدها اليسرى بشكل كامل؛ إذ ظهرت وقد غطت الجبيرة ذراعها كليا.

وكانت حلا شيحة نشرت الصورة ابنتها عبر خاصية القصص المصورة “ستوريز”، في “إنستقرام”، حيث بدت ابنتها وقد أحاطت جبيرة باللون الأزرق ذراعها، في حين تمسكها والدتها والتي لم تظهر منها أي ملامح سوى كف يدها فقط ولاقت الطفلة تعاطفا من جانب الجمهور الذي تمنى لها الشفاء العاجل.

و لاقت الصورة تفاعل كبير من الجمهور، حيث لاحظوا تغيرا كبيرا في ملامحها؛ إذ ظهرت أكبر سنا مما عرفها عليه الجمهور.

بسبب أن البعض قال إنها وضعت مكياجاً، وقال آخرون إنها ظهرت من خلال الفلتر، لتبدو كأنها فتاة شابة في مقتبل عمرها، الأمر الذي حير الجمهور.

كما تداولت الصورة حسابات متخصصة بأخبار المشاهير وجاء في التعليقات:” ألف سلامة عليها يارب”.وقالت متابعة: “ما شاء الله جميلة جدا بس الظاهر أن ده فلتر”.

وفي وقت سابق نشرت حلا شيحة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، صورة جديدة وهي ترتدي الحجاب بصورة كاملة، ولم تكتفِ حلا بنشر هذه الصورة، بل غيرت صورتها الرسمية على حسابها أيضاً واضعة إياها كصورة له.



و علقا حلا شيحة على صورتها الجديدة بالحجاب: “مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي الحمد لله، أشعر بالنعيم”.