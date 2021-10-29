شاهد .. تصريحات صادمة شيرين رضا: تتعرض للخيانة من صديقتها وزوجها.. وما قصتها مع التنمر؟

انت الان تتابع خبر تصريحات صادمة شيرين رضا: تتعرض للخيانة من صديقتها وزوجها.. وما قصتها مع التنمر؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/29 الساعة 10:00 مساءً | (هبه الوهالي)

صرحت شيرين رضا عن تعرضها للخيانة أثناء زواجها الثاني من قبل صديقتها وزوجها، رفضت مواجهتها لكنها قررت إخراجها من حياتها، إضافة إلى إنهاء الزواج، وما قصتها مع التنمر؟

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شيرين رضا تتعرض للخيانة

كشفت الفنانة شيرين رضا، في لقائها ببرنامج “كلمة أخيرة”، للإعلامية لميس الحديدي، عن تفاصيل إنهاء علاقتها بزوجها وصديقتها بعد خيانتهم لها، وقالت “قطعت علاقتي بيها نهائياً، وشوفتها بعد الاتفصال بس مابصتش ليها عشان أعرف كانت

مكسوفة ولا لأ”، واكدت ان هذا من أصعب المواقف التي تعرضت لها:”إحساس الخيانة صعب أوي، ليه أشعر إني مش حاسة بأمان سواء من زوجي أو من صاحبتي“.

وتابعت: “المفروض يعني أحس بالأمان فين؟ لو محستهوش في بيتي ولا مع صاحبتي هحسه فين؟”، لكن ذلك لم تمنعها من إقامة علاقات صداقة قوية أخرى، “عندي صديقات كثيرة ولم تمنعني تجربة الخيانة من أن يكون لي صديقات أشعر معهن بالأمان”.

شيرين رضا والتنمر.

تحدثت شيرين عن الآثار التي تركها التنمر بها، فقالت: “ممكن نسكت على الهجوم على السوشيال ميديا، لكن في كل مرة حتة جواكي هاتنكسر، أنا مش بشوف التعليقات ولا برد ولا بقراها أصلا، بس أحيانا غصب عني عنينا بتقع على تعليقات سلبية على التواصل الاجتماعي، بجد عاوزة المتنمرين دول يظهروا جمالهم ده ويورونا.. أنا عشت تنمر كتير، بس بقولهم كفاية إنكم زي الجبناء قاعدين ورا شاشات محدش شايفكم وبتؤذوا الناس”

كما صرحت عن تعرض ابنتها نور عمرو دياب للتنمر، على مواقع التواصل الاجتماعي، فقالت: “أنا أكبر متنمرة في الدنيا بيقولولها شكلك عامل كده ليه؟ أنا نفسي بقي يوروني هما شكلهم إيه، لما حد ييجي يتنمر على بنتي هشطفه وأرزعه في الأرض كمان بنتي خط أحمر“.

وقالت شيرين:“هي صغيرة وجديدة على التنمر أنا تعودت…بس أنا ممكن أتنمر عليهم هما كمان…إيه إحساسهم لما يعرفوا إنهم نكرة كل قوتهم إنهم قاعدين ورا شاشة…هعملهم بلوك فيقدروا يروحوا يهوهوا في حتة تانية”

وتابعت: “يعني لما بنتي تتعرض للتنمر، المفروض أنا أعمل إيه مع المتنمرين، أكيد هاكلهم.. لكن عاوزة أسأل الناس المتنمرة سؤال، ياريت تفرجوني على جمالكم وحلاوتكم وجسمكم، ودرستوا إيه، واتعلمتوا إيه، فقبل ما تتنمروا على حد، يا ريت تشوفوا نفسكم”، مشيرة إلى أنها من شجعت ابنتها للظهور امام الجمهور

يشار الى انه بعد نشر بوستر لفيلم “​بنات رزق​” تظهر فيه الممثلة المصرية شيرين رضا مع ثلاث ممثلات مجهولات الهوية، نشر المنتج إسحاق ابراهيم صاحب فكرة الفيلم، بوستر جديداً تظهر فيه البطلة الثانية للفيلم، وهي الممثلة ​مي عمر​.

تدور احداث الفيلم في قالب تشويقي، وتم رصد ميزانية ضخمة له، نظراً لتصويره في العديد من الدول الأوروبية والعربية، من بينها فرنسا وجورجيا والإمارات العربية المتحدة.

وكان قد نشر أحد المنتجين صورة مفاجئة لـ شقيقة الممثلة المصرية الشهيرة شيرين رضا، إذ صدم الجمهور، بهذه المفاجأة لأن الأخرى هي أيضًا ممثلة شهيرة في مصر

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