شاهد .. اتفرج: الممثلة التركية ..هاندا أرتشيل بإطلالة غير أنثوية مثيرة!! (صورة)

انت الان تتابع خبر اتفرج: الممثلة التركية ..هاندا أرتشيل بإطلالة غير أنثوية مثيرة!! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/29 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي)

شاركت الفنانة التركية الشهيرة هاندا أرتشيل مجموعة صور لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

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وظهرت أرتشيل بملابس رياضية مثير مكونه من بنطال واسع وحذاء ضخم وجاكيت واسعة تحتها كروب توب باللون الأسود .

وأثارت صور هاندا جدلًا وسط متابعيها إذ إعتبرها البعض غير أنثوية وشبيهة بملابس الرجال خصوصاً أنهم إعتادوا على إطلالاتها الناعمة اللافتة والأنيقة .

كما واشتهرت بدور سيلين في مسلسل بنات الشمس وكذلك بدور حياة في المسلسل التركي الحب لا يفهم من الكلام .

وكذلك بدور هازال في المسلسل التركي اللؤلؤة السوداء ايضا دور موجدة في مسلسل حلقة.

وفي 2012 انضمت إلى ملكة جمال أذربيجان وحصلت على المركز الأول .

كما وتعتبر من الممثلات الأكثر جمال وشهرة وشعبية في عام 2016، والأكثر متابعة في الانستجرام في تركيا.

كما وفي مارس 2017 أصبحت هانده سفير ماركة ديفاكتو مع المُمثل أراس بولوت إينيملي.23859701