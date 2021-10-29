شاهد .. اتفرج: النجمة سيرين عبدالنور بإطلالة جديدة بوزن زائد غير العادة والجمهور مصدوم!!

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انت الان تتابع خبر اتفرج: النجمة سيرين عبدالنور بإطلالة جديدة بوزن زائد غير العادة والجمهور مصدوم!! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/29 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي)
نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورة جديدة لها بإطلالة مختلفة.
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وظهرت نسرين طافش ي صورتها الاخير بإطلالة عفوية مرتدية بدلة رياضية باللون الازرق أمام المرآة وبدت بملامح مختلفة عن غير العادة وبزيادة خفيفة عن وزنها وكتبت تعليق ظريفا لجمهور قائلة" تتخايلوا لو في مني ٢ الأولى سيرين والثانية شو كنتو عطيتوها اسم "حيث تفاعل الكثير من جمهورها عبر خاصية التعليقات والاعجابات.
من جهة أخرى ، تألقت الفنانة سيرين عبدالنور مؤخرا بعملها الدرامي الجديد لعام 2021 برفقة الفنان اللبناني عادل كرم بمسلسل " دور العمر " الذي عرض على منصة اتفرج ب15 حلقة فقط وتضمن قصة درامية من نوع مختلف لها بشخصية "شمس " التي تسعى للانتقام والقتل بسبب خضوعها لعلاج نفسي قبل عدة اعوام.
دائما ما تلفت الفنانة سيرين عبدالنور الانظار باعمالها الدرامية ، وبدا ظهورها الاخير بغاية من القوة لا سيما ان القصة تضمنت شخصية مختلفة عن شخصية الفنانة وتطلب الدور جهد وتغيير جذري عن إطلالاتها المعتادة.
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