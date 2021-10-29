انت الان تتابع خبر حادثة مؤلمة.. عندما عرفت حمل والدتها كانت الصدمة (امي سرقت زوجي وحطمت أحلامي.. لم اصدق ان الشخصين اللذين احببتهما يخوناني) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صدمت بريطانية من خيانة والدتها لها مع زوجها، بعد أن اصطحبتها معها في شهر العسل، لتفاجئ بإنجابها طفلاً من زوجها، ما تسبب في انهيار علاقتها الزوجية.

كانت "لوفستروك لورين وول" ممتنة لأمها على تكفلها بدفع نفقات حفل زفافها (15 ألف جنيه إسترليني)، حتى أنها اصطحبتها في شهر العسل.16375030

إلا أن الفتاة ذات الـ 19 عامًا وقتها سرعان ما اكتشفت خطـأ تصرفها. فبعد تسعة أشهر من حفل الزفاف، أنجبت الأم "جولي" من زوجة ابنتها "بول وايت"، طفلته، وأصبحا الآن زوجين.

قالت "لورين": "لقد كان بولس دائمًا على ما يرام مع أمي. ولم أكن أعتقد أن هذا الأمر غريب، كانا يضحكن كثيرًا معًا، لم أكن قلقة قلقًا على الإطلاق".

وبعد أربعة أسابيع، انكشف لها السر، إذ "كانت أخت لورين تستخدم هاتف أميها، ووجدت رسائل متبادلة بينها وبين زوجها، لتواجه أمها بها، لكنها أنكرت ذلك، قائلة لها: "أنت مجنونة"، وعندما واجهت زوجها، رفض السماح لها برؤية هاتفه.

وبعد أيام، خلع "بول" خاتم الزواج، وانفصل عن من عروسه الجديدة وابنتهما البالغة من العمر سبعة أشهر.

وعلى الرغم من أن الأم والزوج أنكرا على الدوام وجود علاقة غرامية بينهما، لكها انتقلا للإقامة معًا. قالت: "لم أستطع أن أصدق أن الشخصين اللذين أحببتهما وأثق بهما أكثر في العالم يمكنهما أن يخوناني".

ووصفت أمها بالمريضة بعد إقدامها على هذا التصرف، الذي يعد واحدًا من أسوأ الأشياء التي يمكن للأم أن تقوم بها حيال ابنتها، فهب ينبغي أن تمنحها الحب والحماية لي قبل كل شيء، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميرور".

لكن "بدلاً من ذلك، سرقت زوجي، ما أدى إلى تحطيم عائلتي وأحلامي. لن أسامحها أبدًا".16375030