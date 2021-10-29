شاهد .. الفنانة الشهيرة ..سيلينا جوميز بإطلالة صارخة تظهر التاتو بمناطقها الحساسة!!

انت الان تتابع خبر الفنانة الشهيرة ..سيلينا جوميز بإطلالة صارخة تظهر التاتو بمناطقها الحساسة!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/29 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي)

أثارت النجمة العالمية سيلينا جوميز جدلا واسعا بعد نشرها صورة لها بدون ملابسها وبظهور وشم خاص باللغة العربية تسائل عنه الجمهور وعن سبب وضعها له لا سيما انه بلغة غير لغتها.

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في التفاصيل ، نشرت النجمة العالمية الشابة سيلينا جوميز عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورة لها وهي مستلقية بدون ملابسها العلوية ، وقد اتضح انها تستعرض الوشم الذي ظهر على ظهرها من جهة اليمين ويحتوي على عبارة " أحب نفسك أولا "

من جهة أخرى ، كانت سيلينا جوميز قد نشرت مؤخرا عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام عبارة أثارت استغراب جمهورها حيث قالت ” انا على وشك الوصول على الحضيض “. وتابعت: “أخبروني اذا اردتم أي شيء من هناك”

الجدير بالذكر ان النجمة العالمية الشابة سيلينا جوميز هي مغنية وممثلة ومنتجة أمريكية، من مواليد عام 1992 وهي المولودة الوحيدة لأب من أصل مكسيكي وأم من أصل إيطالي.

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