شاهد .. .اصحاب القلوب الضعيفة يمتنعون :لاميتا فرنجية تقتل جمهورها بإطلالة مثيرة بالمايوة ..إتفرج

انت الان تتابع خبر .اصحاب القلوب الضعيفة يمتنعون :لاميتا فرنجية تقتل جمهورها بإطلالة مثيرة بالمايوة ..إتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خطفت الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية ​لاميتا فرنجية​ أنظار متابعيها بصور جديدة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وأطلت لاميتا على متابعيها بمايوه أبيض اللون وفوقه تنورة موردة، ووضعت على خصرها سنسالاً ذهبي اللون وجدلّت شعرها بطريقة ناعمة تلائمت مع إطلالتها الصيفية.

وكانت لاميتا قد لفتت مؤخراً أنظار متابعيها، بصورة جديدة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بشعر منسدل على كتفيها بتسريحة مجعدة، ووضعت ماكياجاً بألوان ترابية.

وحصدت صورة لاميتا إعجاب آلاف المتابعين الذين أثنوا على جمالها.

الجدير ذكره أن لاميتا تحرص على إطلاع متابعيها على أبرز نشاطاتها بشكل دائم، وكانت قد نشرت مؤخراً في صفحتها الخاصة، فيديو ظهرت فيه ترقص في غرفة مع صديقتها بطريقة عفوية، وأطلت بملابس كاجوال، ما أثار إعجاب عدد كبير من متابعيها.

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