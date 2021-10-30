شاهد .. كرش هاندا أرتشيل يهدد مسيرتها .. وصورة مسربة لجسمها..اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/30 الساعة 12:00 صباحاً | (مايا)

قبل بضعة سنوات لم تكن الممثلة التركية ​هاندا أرتشيل​ نحيفة كما نعرفها اليوم الا انها أيضاً لم تكن صاحبة جسم ممتلئ للغاية الا انها اضطرت ان تخضع لريجيم غذائي لكي تخسر الوزن الزائد الذي اكتسبته في وجهها وفي بطنها مما كان يهدد مسيرتها كممثلة وبطلة أعمال درامية تركية.

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هاندا غابت عن الساحة الفنية لفترة وركزت فيها على ممارسة الرياضة بشكل يومي واتباع نظام غذائي تحت اشراف متخصصين حتى تخسر أكثر من 15 كيلوغراماً حسب ما تم تداوله في الصحافة التركية

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