شاهد .. إبنة يوسف شعبان تدخل عالم التمثيل للمرة الأولى..تخطف الانظار بجمالها الفتان لن تتخيلو ان هذا، الجمال موجود على الأرض.. اتفرج

انت الان تتابع خبر إبنة يوسف شعبان تدخل عالم التمثيل للمرة الأولى..تخطف الانظار بجمالها الفتان لن تتخيلو ان هذا، الجمال موجود على الأرض.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت ” زينب شعبان ” إبنة الفنان المصري الراحل ” يوسف شعبان ” عن خوضها لتجربة التمثيل للمرة الأولى وذلك بمشاركتها في مسلسل كويتي يحمل إسم ” ديوانية الحب ” .

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وأشارت إبنة يوسف شعبان في تصريحات صحفية إلى أن قرارها بدخول عالم التمثيل جاء في الوقت المناسب وأنها في حال نجحت في التمثيل سوف تستمر في هذا المجال إلى جانب عملها كإعلامية .

وأضافت زينب التي تقيم في دولة الكويت حول طبيعة دورها في المسلسل فقالت أنها تجسد شخصية فتاة تدعى داليا تتمتع بطيبة القلب ولها تأثير كبير على من حولها مشيرة إلى أنه دور بسيط ولكنه محوري .

وتابعت : ” أحببت نص مسلسل ديوانية الحب بشدة ولذلك وافقت عليه دون تردد إذ كنت سابقًا قد حسمت أمري بأن لا أشارك في أي عمل درامي إلا إذا كان جيدًا ” .

وتشارك زينب يوسف شعبان في مسلسل ديوانية الحب مجموعة من نجوم الخليج من بينهم : عبد الله بهمن وزينب كرم وملاك .. والمسلسل من كتابة إسراء كاكولي وإخراج خالد بوصخر .

يذكر أن زينب شعبان هي إبنة الفنان الراحل يوسف شعبان من زوجته الكويتية ” إيمان الشريعان ” وتقيم مع والدتها في الكويت وتتحدث بلهجتها .

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