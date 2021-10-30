شاهد .. بأجراء مشهد إغراء على الإطلاق..رولا يموت بلا ملابس وتعرض التاتو في منطقة حساسة

انت الان تتابع خبر بأجراء مشهد إغراء على الإطلاق..رولا يموت بلا ملابس وتعرض التاتو في منطقة حساسة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أطلت المغنية وعارضة الأزياء رولا يموت ببث مباشر وكانت مرتدية البيكيني الزهري، وعرضت التاتو في منطقة حساسة من جسدها كما ترون في الصورة أدناه.

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لا تخجل رولا من تصرّفاتها، ولا يهمها كلام الناس كل ما تفعله فقط لإسعاد نفسها ولجعل اسمها متداول على المواقع الالكترونية ليس بسبب عمل قدّمته انما بسبب عرض الجسد المستمر وتكريس لمؤخرتها وللإغراء دون توقف أو ملل.

دائمًا نكتب بأنها ضحية هذا المجتمع وضحية كل ما حدث من خلافات بينها وبين أختها هيفا، قبل أن تتصالحا مؤخرًا، لكن رولا استسلمت آنذاك لكل الظروف المحيطة بها وجعلت من جسدها مادة يتحدث عنها كل المكبوتين جنسيًا وبدل أن تكون الضحية باتت جلّادة بحق نفسها لابحق الآخرين.

رولا كانت نشرت منذ فترة صورة جمعتها مع هيفا التي لم تبادر حتى الآن بنشر اي صورة تجمعهما أو على الأقل وضع لايك على الصور أو متابعة رولا وكأن قلبها لا يزال حاقدًا أو عاتبًا على اختها الأصغر.

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