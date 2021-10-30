انت الان تتابع خبر بعد إعلان الطلاق.. فاتن موسى خرجت عن صمتها وكشفت تفاصيل عن علاقتها بمصطفى فهمي (كان يرفض ان ارتدي ملابس مثيرة وعارية) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/30 الساعة 01:00 صباحاً | (اماني)

أكدت المحامية سناء لحظي، علي إنفصال الفنان مصطفى فهمي عن زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى بعد زواج دام لست سنوات.

وقالت المحامية في تصريحات لـ صدى البلد، أن مصطفى قرر أن ينفصل عن زوجته في هدوء تام. 95905184



وتزوج مصطفى فهمي في 2017 من المذيعة اللبنانية فاتن موسى بعد زيجته الأولى من السيدة الإيطالية والدة أبنائه، والثانية من الفنانة رانيا فريد شوقي.

واعترفت فاتن موسى في برنامج "صاحبة السعادة"، بأن مصطفى فهمي رجلا شرقيا من الدرجة الأولى، واصفة إياه بـ "سي السيد"، مشيرة إلى أنه في بعض الأحيان يرفض ارتدائها ملابس مثيرة أو عارية لأنه رجل غيور.

وأوضحت أنها تقابلت معه على الريد كاربت بدبي حيث قامت بعمل حوار معه، ولم تتخيل أنهما من الممكن أن يتزوجوا نهائيا.

وأشارت: “أنا أحب جمال مصطفى وهو فارس الأحلام بالنسبة لي، وكنت أقول لأمي لا يوجد شخص في جمال مصطفى”.95905184