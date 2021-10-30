انت الان تتابع خبر ( الاقي زيك فين يا حسن ) اليكم التفاصيل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/30 الساعة 01:00 صباحاً | (اماني)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا مقطع فيديو لإحدى حلقات برنامج الفنانة فيفي عبده “5 امواه”، والتي كانت تستضيف فيها الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة دنيا سمير غانم.

وخلال الحلقة شاركت إحدى المتابعات وتدعى “نسمة” من المنصورة، وبدأت تتغزل في حسن الرداد، وتقول، ألاقي زيك فين ياحسن؟ “.91006803

من جانبها، علقت إيمي سمير غانم على الموقف وردت على المعجبة قائلة: “مش عارفة تلاقي زيه فين .. تلاقي زيه في دمياط”.

وفي وقت سابق، استلم الفنان حسن الرداد، جائزة الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، بمهرجان الفضائيات العربية، الذي أقيم اول أمس بأحد فنادق التجمع الخامس.

وقال الرداد أثناء التكريم، “أبلغ اعتذار إيمي ودنيا، وبيوصلوا شكرهم وامتنانهم عن التكريم، كنت أتمنى الحضور اليوم ويكون أستاذ سمير غانم ومدام دلال عبدالعزيز يستلموا الجائزة وأكون جالس وسطكم”.

وتابع الرداد: “الحمدلله على كل شئ، حمايا العزيز أستاذ سمير غانم وحماتي وأمي مدام دلال عبدالعزيز، هما نموذجا للفنان الذي أتمنى الوصول مثلهم، وأتمنى أن أصبح في مكانتهما في قلوب الناس”.

وأضاف :” بقابل ناس في الشارع وبحس بخوفهم وحبهم وسؤالهم دايمًا عن إيمي ودنيا”.

وأكد الرداد :” إيمي ودنيا أن شا الله بدعمكم يرجعوا تاني لشغلهم ويكملوا مسيرة أهلهم العظيمة اللي كلنا فخورين بيها”.91006803