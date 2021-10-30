شاهد .. رولا يموت الاكثر جراءة بإطلالة خادشة تصدم جمهورها وتظهر صدرها بالكامل .. وتعليق بكلام صارخ!

انت الان تتابع خبر رولا يموت الاكثر جراءة بإطلالة خادشة تصدم جمهورها وتظهر صدرها بالكامل .. وتعليق بكلام صارخ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/30 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

عادت ​رولا يموت​ لإثارة الجدل من جديد، ونشرت صورة جديدة وجريئة لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت من خلالها عارية من الأعلى، اذ تخلت عن حمالة صدرها، واكتفت بوضع بعض الإكسسوارات.

74838651

وطلب رولا ،من جمهورها محاولة معرفة مقاس حمالة صدرها بعد التركيز فى حجم صدرها .

وكانت نشرت رولا يموت صوراً من جلسة تصوير خضعت لها من أجواء “ريو دي جانيرو” وارتدت Bodysuit باللون الاحمر من اللاتيكس ووضعت Headpiece من الريش الأحمر على رأسها تعكس موضوع الجلسة التصويرية، وحملت بيدها سلسلة جنزير.

أما بالصورة الثانية، فاستعرضت من خلالها مؤخرتها بطريقة جريئة جدا، كما عودتنا في معظم جلسات التصوير الخاصة بها.74838651