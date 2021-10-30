شاهد .. اتفرج..سمير صبري يصدم الجمهور ويظهر لأول مرة بدون باروكة.. ويحرج المذيعة بهذا السؤال

انت الان تتابع خبر اتفرج..سمير صبري يصدم الجمهور ويظهر لأول مرة بدون باروكة.. ويحرج المذيعة بهذا السؤال والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/30 الساعة 01:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للفنان سمير صبري من أحدث ظهور له، وتبين أن تلك الصور تعود للعام الماضي، حيث أنه فاجأ الجمهور بظهوره بدون باروكة، على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، حيث أنه كان يرتديها لسنوات طويلة سابقة.

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حيث كشف سمير صبري، خلال حواره مع مذيعة المهرجان لما جبريل، عن ذكرياته مع المهرجانات وخاصة مهرجان القاهرة السينمائي الذي كان من مؤسسيه، معرباً عن سعادته بإقامة مهرجان الجونة هذا العام.

سمير صبري

وفي نهاية الحوار، وضع صبري المذيعة في موقف محرج حين سألها عن عدم ارتدائها للكمامة، ضمن الإجراءات الوقائية التي وضعها القائمون على المهرجان بسبب انتشار فيروس كورونا، قائلاً لها: “فين الكمامة..ده غلط”، لترد عليه قائلة: “الجميع هنا معتمدون على الكمامة، ولكن حتى أتمكن من إجراء الحوارات مع النجوم يجب أن لا أضعها”.



تعليق الفنان سمير صبري على شائعة وفاته

علق الفنان سمير صبري علي شائعة وفاته، قائلاً “حسبى الله ونعم الوكيل على القلق اللي اتعمل على أهلي وعلى ابني في لندن”، معلقاً “كانت مأساة كبيرة جداً بالنسبة لأسرتي”، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”.



وأوضح سمير صبري، قائلاً: “التليفونات اللي جاتلي من كل حتة في العالم حسستني أني لسة موجود وأن الناس بتحبني وبقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كتب هذا الخبرالكاذب قبل التحقق منه”.59513522