شاهد .. لن تصدق :بعد 25 سنة.. خطأ كشفه الجمهور في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي بسبب فيفي عبده!

انت الان تتابع خبر لن تصدق :بعد 25 سنة.. خطأ كشفه الجمهور في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي بسبب فيفي عبده! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/30 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

على الرغم من مرور أكثر من 25 عامَا على عرض مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، إلا أنه يعتبر واحدًا من أهم الاعمال الدرامية التي تحظى بإعجاب الجمهور حتى وقتنا الحالي، لهذا يحظى بنسبة عالية من المتابعة، كما يحضر بقوة في المناقشات التي تتم على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أفضل المسلسلات.

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وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي، صورة من مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، تظهر ملاحظة لم يتم الكشف عنها خلال الفترة الماضية، وهي التشابه الكبير بين الفنانة التي قامت بأداء دور "الراقصة فيفي عبده"، والتي ظهرت في زفاف سنية "ناهد رشدي"، ونبيل "ياسر جلال".

واكتشف الجمهور أن الفنانة التي أدت دور الراقصة هي نفسها التي قامت بدور الزوجة الثانية التي تزوجها "نبيل" بعد طلاقه من "سنية"، ليعلق البعض ساخرًا: "نبيل بعد ما طلق سنية راح اتجوز الراقصة اللي رقصت في فرحه عشان فلوسها".

ومن التعليقات على الصورة: "ما هي علشان حلوه ومتغذية"، و"إعاده تدوير الممثلين"، و"كان عينه عليها م الفرح"، و"وه شوفت المسلسل مليون مره ولا اخدت بالي حركه ثعبانيه"، و"كان في ازمه ف الممثلين و كدا ف عملت الدورين عادي"، و"Shaimaa El Hamahmy اخته بس فالحة تقول لصحابها بكره تشوفوا فرح بلبل ده هيبقي عامل إزاي".

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