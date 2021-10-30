انت الان تتابع خبر اجواء احتفالها فاق التوقعات وادهش الجمهور.. لجين عمران بسعادة غامرة توجة رسالة للجميع واولهم اهلها.. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/30 الساعة 03:00 صباحاً | (اماني)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامية السعودية لجين عمران، من احتفالها بعيد ميلادها الـ 44.

وشاركت لجين، عبر خاصية "ستوري"، في حسابها الخاص على إنستغرام فيديوهات من الاحتفال برفقة أفراد عائلتها، إضافة إلى مقاطع فيديوهات تضمنت الورود والهدايا التي تلقتها بهذه المناسبة وسط تعبير عن سعادتها بتلك المفاجأة التي ردت فيها بأن عبّرت عن امتنانها لكل النعم التي منحها الله لها وبينها الأهل.

وكتبت لجين منشورا شاركت من خلاله مشاعرها بهذه المناسبة قائلة: "شيء جميل إننا نستشعر النعم الموجودة في حياتنا بشكل دائم ونذكر حالنا فيها ونشكر رب العالمين عليها وفي ذكرى ميلادي.. أشكر ربي حبيبي وممتنة له على نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى..".

وأضافت: "نعمة الأهل المتماسكين والمحبين والداعمين.. الأهل اللي أفتخر فيهم أمام الجميع.. الأهل اللي منحوني ثقتهم وإن شاء الله أكون عند حسن ظنهم فيني..".

وتابعت لجين: "نعمة الصحة والعافية والستر.. نعمة الإرادة والإصرار للسعي خلف تحقيق أحلامي وأمنياتي والوصول إلى النجاح دون استغلال أحد ودون التنازل عن كرامتي.. نعمة التفاؤل والسلام والاستقرار وراحة البال.. نعمة الرضا والقناعة بكل شيء يكتبه ربي لي دون طمع أو جشع".95261707

وقالت: "نعمة أصدقاء صادقين ومحبين رغم قلتهم وندرتهم في زمن المصالح ولكنهم الحمدلله موجودين.."، ثم عبرت عن امتنانها لله لمنحها أكثر مما تستحق، فأضافت: "ممتنة لربي حبيبي لأنه أكرم من أمنياتي وأكبر من أحلامي رزقني أكثر من ما أستحق".

ووجهت الإعلامية السعودية الشكر لكل من عايدها بمناسبة يوم ميلادها، فيما دون شقيقها باسل عمران، تعليقا كتب فيه: "كل عام وأنتي بألف خير يا أروع أخت في الدنيا"، لترد عليه لجين قائلة: "حبيبي الله لا يحرمني منك"، فيما تمنت لها شقيقتها أسيل عمران، عيدًا سعيدًا.

كما حرص عدد من المشاهير على تهنئة لجين عمران، تاركين كلمات معبرة عن تلك المناسبة من خلال التعليقات، بينهم ديما الجندي وزينب فياض وسارة دندراوي وجومانا مراد، وغيرهم.95261707