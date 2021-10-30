انت الان تتابع خبر ياسمين صبري تفاجئ جمهوره بحلم ليال والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/30 الساعة 03:00 صباحاً | (اماني)

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن مسلسلها الجديد الذي تعود به إلى جمهورها بعد غيابها عن المشاركة في رمضان 2021 ويحمل اسم "حلم ليال".

وأكدت ياسمين صبري أنها لا تؤلف المسلسل كما انتشرت بعض الأخبار، موضحة أن بعض الصحف غيرت من تصريحات لها في لقاء مع إحدى المجلات، مشيرة إلى أنها لم تدرس التأليف وفقط فكرة المسلسل لها أما الكتابة للمؤلف محمد عبد المعطي.23780642

وكان آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.‎23780642