شاهد .. جدل واسع.. مريم الدباغ بإطلالة جريئة بفستان شفاف وبلا بطانة: هكذا ظهرت أمام الكاميرات!

انت الان تتابع خبر جدل واسع.. مريم الدباغ بإطلالة جريئة بفستان شفاف وبلا بطانة: هكذا ظهرت أمام الكاميرات! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/30 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الممثلة التونسية مريم الدباغ وهي بفستان شفاف في مهرجان أوسكار العرب الذي أقيم منذ أيام في أحد الفنادق في القاهرة.

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وظهرت مريم الدباغ بفستان شفاف بلا بطانة، واثار ظهورها بجدل واسع، إذ اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ان فستانها جريء جداً.

وظهرت مريم وقد لبست فستان كاشف باللون الأحمر الداكن، وتميّز بقماشته الشفافة والذي كشف عن أجزاء عديدة من جسمها نظراً لعدم وجود بطانة.

وشاركت مريم المتابعين عدة صور من الاحتفال وبالإطلالة نفسها ما عرضها للانتقاد من قبل عدد من المتابعين.

وللمرة الثانية على التوالي، حصلت صدمة كبيرة بين صفوف الجمهور والمتفرجين في حفل جائزة الأوسكار. والسبب الرئيسي أن جائزة أفضل ممثلة مساعدة لم تكن لممثلة أميركية للمرة الأولى على الإطلاق. وفي التفاصيل، صدم المشاهدون بسبب ما

فعلته الأكاديمية هذه المرة بعد اختيارها الممثلة الكورية الجنوبية يون يوه جونغ بجائزة أفضل ممثلة مساعد عن دورها في الفبلم الكوري الجنوبي Minari إذ إنّها، ولأول مرة على الإطلاق، تحصل ممثلة غير أميركية على أوسكار أفضل ممثلة مساعدة.

هذا الأمر أدى إلى ارتفاع حماسة المشاهدين، بسبب الصدمة الكبيرة التي حصلت، حيث اعتبر بعضهم أن الأكاديمية أصابت في اختيار الممثلة، فيما هاجم البعض الآخر هذا الفوز، معتبرين أنّ منظمي حفل الأوسكار يقضون على الثقافة الأميركية فيه، خصوصًا بعد فوز فيلم Parasite السنة الماضية، وهو فيلم كوري جنوبي أيضًا.85313359