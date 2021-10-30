شاهد .. كأنها حورية من الجنه :الفنانة نسرين طافش ..تخرج عن صمتها وتفاجئ جمهورها بزواجها...اتفرج

انت الان تتابع خبر كأنها حورية من الجنه :الفنانة نسرين طافش ..تخرج عن صمتها وتفاجئ جمهورها بزواجها...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/30 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أثارت الفنانة السورية نسرين طافش جدلا واسعا خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فستان الزفاف.

78033794

في التفاصيل ، نشرت الفنانة السورية نسرين طافش عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام مقطع فيديو جديد لها من آخر جلسة تصوير قامت بها وظهرت مرتدية فستان زفاف باللون الأبيض بجلسة تصوير مميزة واثار تعليق الفنانة نسرين جدلا واسعا لا سيما انها لم تعلن عن المفاجئة التي قالت عنها.

وكتبت تعليق على مقطع الفيديو الذي أظهرها بإطلالة جذابة جدا مرتدية فستان زفاف وكتبت قائلة " يا ترى شو هي المفاجاة الحلوة اللي مخبيتلكون ياها ؟؟؟ و رح أعلن عنها بكرة "

من جهة أخرى ، أطلت الفنانة نسرين طافش مؤخرا بعدة إطلالات جذابة في مهرجان الجونة في دورته الخامسة ، مرتدية فستان اللون الأصفر الجذاب في اليوم الخامس وبعدة إطلالات أخرى جذابة باقي أيام المهرجان.

الجدير بالذكر ان الفنانة السورية نسرين طافش تألقت هذا العام في السباق الرمضاني 2021 برفقة الفنان المصري حمادة هلال بمسلسل " المداح " كما تستعد لإطلاق عملها السينمائي الجديد لعام 2022 برفقة الفنان المصري خالد سليم بفيلم " في القلب "

78033794