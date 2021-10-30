شاهد .. زوج شيرين رضا خانها مع أعز صديقاتها .. وهذا ما فعلته

انت الان تتابع خبر زوج شيرين رضا خانها مع أعز صديقاتها .. وهذا ما فعلته والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت النجمتين شيرين رضا ويسرا، مؤشرات التريند الساعات الأخيرة، بعد إذاعة لقاء لهما، في برنامج بصراحة، على شاشة قناة إم بي سي MBC.

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وخلال اللقاء فجرت الفنانة شيرين رضا مفاجأة، عن تعرضها للخيانة من زوجها، الأمر الذى صدم الفنانة يسرا ومتابعيها أثناء محاورتها.شيرين رضا تصدم الجميع: أفضل صديقاتي خانتني مع زوجي

وقالت شيرين: «اتعرضت للخيانة مرة من أعز صديقاتي، خانتني مع زوجي»، لترد يسرا: “وعملتى إيه”.

وتابعت شيرين رضا حديثها: «مش بكلمها لحد النهاردة، واتوجعت جدا لأني مكنتش مصدقة اتوجعت منها أكتر ماتوجعت من جوزي عشان كنت متوقعة دا منه، لكن الوجع من الست أقوى».

وشهد اللقاء تبادل أسئلة جريئة بين النجمتين، إلا أن شيرين رضا فاجئت يسرا بسر صادم حول زوجها خالد سليم.

وبدأ الحديث بالعلاقة التي تجمع عائلة صالح سليم، بعائلة شيرين رضا، حيث قالت لها يسرا: “في صداقة وطيدة ربطت عائلتك بـ عائلة صالح سليم”.

من جانبها ردت عليها شيرين ضاحكة: “كانوا عايزين يجوزونى هشام سليم أخو زوجك، لكن أنا كنت عايزة أتجوز خالد جوزك”.وأضافت شيرين: “هشام كان شقي جدا، إنما خالد زوجك كان طول عمره عاقل ورزين وجذاب جدا”.43587004