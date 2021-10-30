شاهد .. مصير مفزع لزوجة الفنان المصري محمد رمضان نسرين السيد بعد شائعات طلاقهما.. تفاصيل

انت الان تتابع خبر مصير مفزع لزوجة الفنان المصري محمد رمضان نسرين السيد بعد شائعات طلاقهما.. تفاصيل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية وحتى اليوم بتساؤلات عدة حول مصير زوجة الفنان المصري محمد رمضان نسرين السيد بعد طلاقها من نمبر ون وهو ما يظل حتى اللحظة أخبار و تحليلات قابلة تكتسب بعض المعقولية نظراً لسلوك الزوج الجامح مؤخراً .

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وذهبت بعض تدوينات المتابعين وجمهور الفنان المثير للجدل إلى التأكيد بأن مصيراً مفزعاً ينتظر الزوجة أبسط سيناريوهات ترك عائلتها والعودة امرأة مطلقة إلى أسرتها التي تحدر من أوساط مصرية بسيطة .وكان الجدل قد عاد من جديد حول قضية انفصال الفنان المصري محمد رمضان من زوجته نسرين السيد إلى الواجهة إذ شهد هذا الموضوع إثارة جديد على وسائل التواصل الاجتماعي .

وهذه المرة ضج " التواصل الاجتماعي " بأخبار غير مؤكدة لكنها تضل محل ارتياب تتحدث عن إقامة الفنان المصري علاقة حميمية مع إحدى فنانة الوسط الفني المصري .

و دار نقاش المدونين في " التواصل " حول طلاق الأسطورة من زوجته بفعل هذه الخيانة التي تظل خبراً غير مؤكدٍ حتى هذه اللحظة .وذهبت تفاعلات المدونين على منصات التواصل للقول إن زوجة " نمبر ون" طلبت منه الطلاق على الفور بعد علمها أن رمضان خانها مع إحدى فنانات الوسط الفني المصري دون الإشارة إلى الاسم .

واستدل المدونون على طلاق رمضان بعدم ظهوره منذ مدة مع زوجته المصرية نسرين السيد فضلاً عن مداعبته لنساء أخريات في مقدمتهن مضيفات طائرته وعدم خروج رمضان حتى اللحظة للرد على إشاعات طلاقه مما يدلل على حقيقة وقوع الطلاق حد اتهام المدونين .

وحتى هذه اللحظة يظل موضوع طلاق رمضان من السيد مثاراً على فضاءات التواصل الاجتماعي التي طالبت رمضان بالرد إن كان فعلاً لا يزال في علاقته الزوجية .33071242