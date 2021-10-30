شاهد .. لن تصدق ماترى عينك .فخامة قصر ياسمين صبري وأبو هشيمة أشبه بقصور الأمراء...اتفرج

انت الان تتابع خبر لن تصدق ماترى عينك .فخامة قصر ياسمين صبري وأبو هشيمة أشبه بقصور الأمراء...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - منذ زواج الممثلة ياسمين صبري برجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة العام الماضي، شكل الثنائي مادة دسمة للإعلام، وفي هذا الموضوع سنأخذك بجولة في قصرهما الفخم بالعاصمة المصرية القاهرة.

مناظر خلابة25377187

قصر أحمد أبو هشيمة وياسمين الفاخر مصمم بشكل جيد، ويجمع في ديكوره عناصر حديثة وقديمة. يتميز القصر بالراحة والطبيعة لما يحتويه على مناظر خلابة بإطلالات الأشجار والنباتات الموجودة في بهوه، مع وجود لحمام سباحة رائع.

مدخل القصر

من المعروف أن لمدخل المنزل تأثير قوي على الزائرين، ففيه يكمن الانطباع الأول، وبالإضافة إلى أهمية العنصر الجمالي فهناك أيضًا جانب عملي لا يمكن الاستغناء عنه عند تصميم المدخل، وأكثر ما كان لافتًا هو الاضاءة المعتمدة، التي لا غنى عنها في أي مدخل سواء اخترت نجفة رائعة على السقف أو مصباح على الجدار.

ويبدو أن منزل ياسمين يبقى دائما مزينا بالورود، فهي تعطي انطباع بالترحيب والاستقبال الجيد عند الضيوف، ويمكن الاستعانة بأزهار كلاسيكية وبسيطة غير متكلّفة أو نباتات موسمية تتغير كل موسم كنوع من التغيير.

صالون ناعم وهادىء إذا أردت اعتماد ديكور بسيط وهادئ، ليس عليك سوى اختيار كنب باللون البيج مع وسادات مزخرفة قليلاً، كتلك الموجودة في صالون ياسمين وأحمد.

وبالرغم من بساطته غير أنه راق و فخم في نفس الوقت، كما تم اعتماد ستائر باللون البيج لكافة غرف المنزل.

صالون فخم

برز صالون آخر تتجلى فيه كل مظاهر الرقي والفخامة، ونشرت ياسمين صور من داخله حينما استقبلت سيدة المطر التي ضجت بقصتها مواقع التواصل الاجتماعي.

صالون مطرز

صالون آخر مطرز، ويمكن اطلاق صفة الملوكية نظرا لما يحتويه من ضخامة في الديكور، وفخامة في التحف التي تضمنها، من المصابيح، بالاضافة الى عواميد الجبس الضخمة، والتي تداخل فيها اللون الذهبي. هذا وبرز واضحًا ورق الجدران المحجر والفخم، والذي أعطى ميزة رائعة للقصر.

غرفة جلوس رمادية

اللون الرمادي في الآونة الأخيرة أصبح من الالوان المفضلة، لانه يعكس لمسة عصرية للديكور، بالاضافة الى انه من السهل تكييف ايا من الالوان الجريئة والدافئة معه، كما ان درجات اللون الرمادي مذهلة فمنها الدرجات الفاتحة كتلك الموجودة في منزل أحمد وياسمين، بالاضافة الى الدرجات الداكنة ، بجانب الدرجات البراقة والتى تضفي لمسة فاخرة لديكور غرف الجلوس.

بيانو أسود البيانو الأسود الذي وضع كنقطة محورية في ديكور منزل أحمد وياسمين، أتى مكانه صحيحًا بحسب خبراء الديكور، اذ، تموضع في صالون فسيح يضمّ جلسات عدة، وخصص له ركنا خاصاً.

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