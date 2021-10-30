شاهد .. أسرار أسطورة الرقص الشرقي.. قبلها مخرج أمريكي أمام زوجها وقفزت من برج إيفل والنهاية كانت مأساوية.. تفاصيل مثيرة

انت الان تتابع خبر أسرار أسطورة الرقص الشرقي.. قبلها مخرج أمريكي أمام زوجها وقفزت من برج إيفل والنهاية كانت مأساوية.. تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قبل أسابيع حلت ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة نعيمة عاكف، والتي تعتبر واحدة من أبرز نجمات الرقص الشرقى ممن كان لهم مدرسة خاصة وجمال ساهم في نجوميتها مع موهبتها في الرقص، قبل دخول التمثيل التي تألقت فيه عبر مجموعة من الأفلام التي شاركت في بطولتها مع نجوم كٌثرمثلما يظهر خلال السطور التالية.

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ولدت الفنانة الراحلة نعيمة عاكف في مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية في عام 1929.

فهي راقصة واشتهرت بلياقتها البدنية العالية، خاصةً بعدما اكتسبتها من عملها في سيرك والدها منذ سن مبكر، وأفادتها هذه التدريبات في أن تصبح ملكة الاستعراضات.

استطاعت الفنانة نعيمة عاكف، الحصول على لقب أفضل راقصة في العالم، من مهرجان الشباب العالمي بموسكو، وجاء ذلك نتيجة لتعلمها العديد من الحركات في السيرك التي جاءت بنتائج إيجابية لها، حيث قامت بتقليد تلك الحركات في أفلامها السينمائية.

أُطلق على عاكف لقب «لهاليبو الفن»، حيث كانت أول بطولة سينمائية مطلقة لها من خلال فيلم «لهاليبو»، الذي عرض في عام 1949، من إخراج وتأليف حسين فوزي، كما شاركها في تقديم هذا العمل العديد من النجوم مثل: سليمان نجيب، حسن فايق، شكري سرحان، حسن كامل، عبد المنعم إسماعيل، وغيرهم من الفنانين.

تزوجت «عاكف» من المخرج حسين فوزي، الذي وقع معها عقد احتكار للأفلام التي يخرجها، ومن خلال تصريحات سابقة لها، قالت نعيمة إنها سافرت إلى باريس مع زوجها، فاصطحبها لزيارة برج إيفل الشهير، ولكن بسبب شدة الزحام هناك افترقا، واعتقد فوزي أن زوجته هبطت إلى الدور الأرضي، فنزل ليبحث عنها، بينما كانت هي في الطابق الذي يعلوه، وعندما وجدت زوجها في الطابق السفلي، قررت الذهاب إليه ولكنها فشلت في التحرك بسبب شدة الزحام، ففكرت أن تستغل لياقتها البدنية وتقفز إلى الدور الأسفل، خاصةً أن الذي كان يحول بينها وبين زوجها هو طابق واحد فقط.

وتابعت نعيمة عاكف، حديثها أنها عندما أوشكت على القفز، شاهدها رجال الشرطة المكلفون بحراسة البرج فأسرعوا إليها، بعدما ظنوا أنها تريد الانتحار، في محاولة منهم ليمنعوها من ذلك، وأخذوا يتحدثون معها باللغة الفرنسية، والتي لم تفهمها حتى جاء فوزي زوجها وتحدث معهم.

وفى احدى المرات كانت نعيمة تتناول الغداء مع زوجها يى مطعم في باريس برفقة صديقهم فريد الاطرش، وفجأة يظهر شخص سكران ينظر إليها نظرات مخيفة ويرسل لها قبلات في الهواء.

فرآه زوجها المخرج حسين فوزي كان يريد الذهاب للمشاجرة مع هذا الرجل ولكنه أوقفه فريد الأطرش قائلاً: "حاسب يا حسين ده أورسن ويلز المخرج والمؤلف والمنتج الأمريكي"، وقام بمهمة التعارف بينهم وبين المخرج الذي انتقل إلى مائدتهم.

ولكن لم يستطع حسين فوزى التغاضى عن جرأته مع زوجته فى البداية فسأله: لماذا سمحت لنفسك بأن تغازل زوجتى بهذه الطّريقة الوقحة؟. فضحك المخرج وقائلاً:" إنّه معذور لأنه لم ير فى الحفل واحدة أجمل منها"، فتمالك نفسه بصعوبة حتى لا يفتك به. وتوفيت الفنانة نعيمة عاكف عام 1966 عن عمر يناهز 37 عام بعد صراع مع مرض السرطان.

وتابعت: “كلمة شكرا قليله اوي عليكم وعلي حبكم انا بحبكم جدا وحقيقي انا عاجزه إني اردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم، بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي”.

وكانت عبد العزيز قد عادت إلى مصر أواخر سبتمبر الماضي قادمة من رحلة علاجية في سويسرا استمرت قرابة الشهر بعد تعرضها لمضاعفات صحية نتيجة خطأ طبي في عملية أجريت لها في أحد مستشفيات القاهرة.88165586