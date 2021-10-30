شاهد .. حادثة مروعة..مراهقة تتعرض لجريمة بشعة وتحرش عنيف ببعض الحركات المقززة وشاب ينقذها في اللحظات الأخيرة!

انت الان تتابع خبر حادثة مروعة..مراهقة تتعرض لجريمة بشعة وتحرش عنيف ببعض الحركات المقززة وشاب ينقذها في اللحظات الأخيرة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/30 الساعة 06:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

كشفت التحقيقات الخاصة بواقعة التحرش بفتاة تعرف باسم كنزي في مصر، العديد من التفاصيل الجديدة خلال استقلالها واحدة من وسائل المواصلات التي توجد في القاهرة وهي عائدة من النادي.

41063965

وأشارت التحقيقات إن المجني عليها فوجئت بالمتهم وهو يجلس خلفها، وبدأ يلمس أجزاء حساسة من جسدها، وهذا ما جعلها تغير المكان الذي جلست فيه داخل الأتوبيس، ولاحقها المتحرش وجلس وراءها من جديد، واستمر في تكرار ما فعله بملامسة جسد المجني عليها مرة أخرى، وهذا ما جعلها تصرخ في وجهه وتستغيث بالركاب.

واستطاعت الأجهزة الأمنية من الكشف عن الملابسات الخاصة وتم إلقاء القبض على المتهم.

وقال أحد شوهد العيان إنه كان جالسا في المقعد المجاور للسائق، وسمع صوت بكاء الفتاة بشكل هيستيري، فاقترب منها لمعرفة سبب بكائها، وفي هذه اللحظة كان متحرش المعادي يحاول الهرب، لكنه نجح في الإمساك به، بعد أن هدّأ السائق من سرعته وتوقف تمامًا، وظل الشاب ممسكا به حتى حضر والد الطالبة وشقيقها وحضرت الشرطة وتمكنت من القبض على المتهم.41063965