شاهد .. مودل جيجي عارضة أزياء خليجية..بإطلالتها بالحذاء فقط تصدم المتابعين وتظهر جريئة بهذه المناسبة!

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انت الان تتابع خبر مودل جيجي عارضة أزياء خليجية..بإطلالتها بالحذاء فقط تصدم المتابعين وتظهر جريئة بهذه المناسبة! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/30 الساعة 05:00 صباحاً | (هبه الوهالي)
نشرت عارضة الملابس الداخلية السعودية باربي نجد أو المعروفة بمودل جيجي، صورة في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي صدمت فيها المتابعين.
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وظهرت باربي عارية مرتدية حذاء فقط وبوضعية مثيرة أمام المرآة وعلقت برمز العنكبوت والشبكة إحتفالا بالهالوين.
وتسببت الصورة بضجة وبلبلة على مواقع التواصل الإجتماعي وإنهالت تعليقات المتابعين عليها.34003899