انت الان تتابع خبر حفيدة فريد شوقي.. ناهد السباعي تصدم الجمهور من خلال اعترافاتها الصادمة والجرئية والتي كشفت من خلالها السبب وراء هروبها ليلة زفافها ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/30 الساعة 07:00 صباحاً | (اماني)

حلت الفنانة ” ناهد السباعي ” ضيفة مع الإعلامية ” لميس الحديدي ” في برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة ON في حلقة أجريت على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة .

وخلال اللقاء روت ناهد السباعي قصة هروبها من حفل زفافها قبل ساعات من اإقامته فقط على الرغم من عقد قرآنها بسبب عدم شعورها بالارتياح .98082099

وأشارت ناهد إلى أنه حدثت بعض المشاكل التي قررت على إثرها عدم الاستمرار فقالت : ” حصلت مشاكل ملهاش علاقة بيا بس حسيت إن المشاكل دي ماينفعش أعيش بيها في حياتي ” .

وعن موقفها من الزواج أكدت الفنانة ناهد السباعي على أنها لا تحب الرجال وعند إخبارها بوجود ” عريس ” لها تصيبها حالة من الانهيار والبكاء .

وتابعت : ” أنا مش بطيق الراجل أصلاً .. أنا عدوتهم لما بحس حد بيقولي جايبنلك عريس واتعرفي عليه بعملهم مصايب وبعيط وبنهار وبصوت ” .

وعلقت والدتها المنتجة ” ناهد فريد شوقي ” على ذلك قائلة : ” دي بتتعب وبتبقى عيانة وكنت بقول لنفسي تكونش بتمثل .. معترضتش على هروبها رغم إنه تم كتب الكتاب وقولتلها مافيش حاجة خلاص اللي هتحسيه هنعمله ” .

وأضافت : ” كنا خلاص في العين السخنة وكنا خلاص هنعمل الفرح ومحستش إنها رافضة قبل الوصول إلى ليلة الفرح ” .

من جانب آخر، تحدثت الفنانة ناهد السباعي عن جدها الفنان الراحل فريد شوقي، خلال لقائها في برنامج «لايت شو» المذاع عبر قناة «الحياة»، وكشفت عن صغر سنها وقت وفاته، فكانت لا تعلم عن مكانته الحقيقية.

وقالت: «لما يبقى حد من عيلة فنية مبيبقاش شايف مكانته دي إلا بعدين، وأنا معرفتش قيمة جدي فريد شوقي وأشوفه غير لما توفى».

وأضافت ناهد السباعي: «جدي توفى وأنا عندي 10 سنوات، ومكنش عندي وعي بيه أنه عظيم كدا وأنه وحش الشاشة، ممكن حسيت دا شوية لما تعب، والدنيا اتقلبت عشانه وقت وفاته».

كما عبرت خلال اللقاء عن حبها للمسرح، وأنها تتمنى تقديم عمل مسرحي خلال الفترة المقبلة، قائلة: «نفسي أعمل مسرح، وبالفعل كنت مشاركة في عمل مسرحي ومكملش، بتمنى أشارك قريب».

أما عن فيلم ماكو الذي عُرض خلال الفترة الماضية في دور العرض السينمائية، وعن التحضير له، أوضحت السباعي أنه بالفعل استغرق 4 سنوات، سنة كاملة للتحضير للعمل و3 سنوات للفيلم وتصويره.98082099