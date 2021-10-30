شاهد .. اتفرج والد ياسمين صبري..بتصرف غريب يثير غضب ابو هشيمة وينشر صورة خطيرة عنها وعن ماضيها !

انت الان تتابع خبر اتفرج والد ياسمين صبري..بتصرف غريب يثير غضب ابو هشيمة وينشر صورة خطيرة عنها وعن ماضيها ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/30 الساعة 06:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أبدى الدكتور أشرف صبري، رئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية، استغرابه من تصريحات ابنته حول علاقته بها، معتبراً أن كلامها غير صحيح.

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وقال في تصريحات صحافية "كلامها ساذج وغير صحيح، فلقد كنت موجودا معها خلال فترات حياتها التعليمية المختلفة من الابتدائية وحتى زيجتها الأولى، وأنا لم أتخل عنها في أي وقت".

كما أوضح أن ياسمين عاشت معه في بيته، ولديها غرفتها الخاصة التي ما زالت قائمة حتى الآن في المنزل، تحوي جميع أغراضها وصورها القديمة".



ونشر الطيار أشرف صبري والد الممثلة ياسمين صبري صورا لها معه من يوم خطوبتها وظهر فيها جوارها هي وزوجها السابق لتكذيب تصريحاتها حول علاقته بها وأنها لم تراه منذ كانت في الثانية من عمرها.

علق صبري على صور خطوبة ياسمين ابنته عبر حسابه بموقع Facebook، كاتبا: "بعد ماسمعت أكاذيب بنتي اللي ربيتها في بيتي وكانت صاحبة البيت وعندها شغالة وقدرت تطعن ابوها في ضهره؟ أصدقاءنا كانوا بييجو البيت بيشوفوها ولما كبرت جيبتلها عربية ياريت الناس اللي يعرفونا، وجم بيتنا يردوا ويقولوا ياسمين كانت عايشة في بيتي ازاي في كل مراحلها وازاي اتخطبت وعملتلها اجمل حفلة ودي صورها".



وعلق أحد المتابعين قائلا "حسبنا الله ونعم الوكيل ازاي تنكر أبوها" فيما علقت أخرى على الصور قائلة "جوزها الأول أحلى من أبو هشيمة".



وأضاف: واتجوزت من ورايا وبدون علمي بعد التربية اللي عملتهالها وعشان كده انا مش معترف بجوازها اللي من ورا ضهري ده، وحسبي الله ونعم الوكيل.



وكان والد ياسمين صبري هاجمها سابقا، لعدم حضورها فرح شقيقها أثناء تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة خلال الفترة الماضية، في منشور عبر "فيسبوك"، ملمحاً إلى أن الأموال والطائرات الخاصة أغرتها بعد زواجها من رجل الأعمال المصري، أحمد أبوهشيمة.

كما قال في مداخلة مع إحدى القنوات المحلية، يوم السبت: "أنا مش متخيل أنو يكون الإنسان جاحد بهذا الجحود لأخ أكبر، بدون أي أسباب أو مقدمات"، مضيفاً: "حاجة غريبة جداً".

كذلك أكد أنه لم يكن هناك أي خلافات أو ارتباطات تمنع ياسمين ووالدتها وأخواتها من حضور زفاف شقيقهم

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