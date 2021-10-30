شاهد .. الغنوجة انجي خوري .. بإطلالة من العيار الثقيل تكشف عن خلفيتها بتمايلات ايحائية!!اتفرج

انت الان تتابع خبر الغنوجة انجي خوري .. بإطلالة من العيار الثقيل تكشف عن خلفيتها بتمايلات ايحائية!!اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/30 الساعة 07:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت العارضة السورية انجي خوري عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام مقطع فيديو جريئ لها استعرضت فيه مفاتنها امام جمهورها.

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في التفاصيل ، نشرت انجي خوري هبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام مقطع فيديو مرتدية ملابس رياضية باللون الأبيض بإطلالة عفوية أثناء دخولها سيارتها مستعرضة فيه جسدها بحركات مستفزة وصادمة للجمهور.

من جهة اخرى ، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر ارتباط السورية انجي خوري من الفنان اللبناني وائل كفوري بعد نشر صورة برفقته وهي بإحضانه ، وتبين من الصورة ان انجي خوري قد التقطت الصورة قبل شهرتها هعبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل عدة سنوات.

الجدير بالذكر ان العارضة السورية انجي خوري ، من مواليد عام 1997 بدأت شهرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطلع عام 2018 بعد هجومها على الفنانة اللبنانية قمر والفنان اللبناني آدم واتهامها لها بإختطافها وتعذيبها.

تحظى انجي خوري بمتابعة وشهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويتابعها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام أكثر من 1 مليون متابع ، وتستهر بجراتها في طرح محتواها وإطلالاتها التي تعتبر منافية للحياء العام.

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