شاهد .. فائقة الجمال .. اتفرج مذيعة لبنانية جديدة تخطف انظار العرب بأنوثتها الرقيقة .. والجمهور منبهر أن هذا الجمال موجود على الارض ..صور

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/30 الساعة 06:30 صباحاً | (مايا)

نشرت مذيعة الطقس واللوتو في الـ LBCI زينة الراسي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا.

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وظهرت زينة بالصور ساحرة ومثيرة حيث ارتدت "توب" باللون الأسود وضعت فوقها "قفطان" ملوناً، يُذكر ان موضة القفطان رائجة هذا الموسم. واعتمدت زينة الشعر المنسدل وماكياجا ناعماً. ما رأيكم بإطلالتها؟

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