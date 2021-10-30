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شاهد .. فائقة الجمال .. اتفرج مذيعة لبنانية جديدة تخطف انظار العرب بأنوثتها الرقيقة .. والجمهور منبهر أن هذا الجمال موجود على الارض ..صور

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/30 الساعة 06:30 صباحاً | (مايا)

نشرت مذيعة الطقس واللوتو في الـ LBCI زينة الراسي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا.

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وظهرت زينة بالصور ساحرة ومثيرة حيث ارتدت "توب" باللون الأسود وضعت فوقها "قفطان" ملوناً، يُذكر ان موضة القفطان رائجة هذا الموسم. واعتمدت زينة الشعر المنسدل وماكياجا ناعماً. ما رأيكم بإطلالتها؟  

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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